29 октября жителям Пензенской области стоит взять с собой зонты

28.10.2024 | 21:00

По данным Приволжского УГМС, во вторник, 29 октября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. По всей территории пройдет небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на вторник похолодает до 0...+5 градусов. В большинстве районов прогнозируются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

В дневное время ожидается +4...+9. А к ночи температура снова снизится до 0...+5 градусов.

В народном календарь 29 октября Лонгин Сотник. На Руси верили: если ветер в этот день переменный, то вся зима будет непостоянной. А если дует сильный ветер, стоит ждать сильного дождя.