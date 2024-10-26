В Кузнецке открыто движение транспорта в Западный микрорайон

26.10.2024 | 12:44

По новому мосту в Кузнецке теперь можно ездить на транспорте. Об этом сообщил глава города Сергей Златогорский.

«Проезд в Западный микрорайон открыт», - лаконично написал он в своем телеграм-канале.

Старая переправа, которой пользовались жители микрорайона, обрушилась 14 апреля. Несколько месяцев город ожидал одобрения экспертов на возведение нового объекта. К активной фазе строительства приступили в августе.

Процесс усложнился с обнаружением 4 родников. Вода оттуда поступала в котлован, ее постоянно приходилось откачивать. Для успешного возведения конструкции дно должно быть сухим, следовательно, потребовалось оборудовать водопропускную систему.

Сергей Златогорский отмечал, что работы идут в тяжелых условиях.

21 октября он рассказал о начале формирования дороги и выразил надежду на возобновление движения к концу недели.

Тем не менее полностью работы еще не завершены. Часть их решили перенести на 2025 год.