В Кузнецке открыто движение транспорта в Западный микрорайон

По новому мосту в Кузнецке теперь можно ездить на транспорте. Об этом сообщил глава города Сергей Златогорский.
«Проезд в Западный микрорайон открыт», - лаконично написал он в своем телеграм-канале.
Старая переправа, которой пользовались жители микрорайона, обрушилась 14 апреля. Несколько месяцев город ожидал одобрения экспертов на возведение нового объекта. К активной фазе строительства приступили в августе.
Процесс усложнился с обнаружением 4 родников. Вода оттуда поступала в котлован, ее постоянно приходилось откачивать. Для успешного возведения конструкции дно должно быть сухим, следовательно, потребовалось оборудовать водопропускную систему.
Сергей Златогорский отмечал, что работы идут в тяжелых условиях.
21 октября он рассказал о начале формирования дороги и выразил надежду на возобновление движения к концу недели.
Тем не менее полностью работы еще не завершены. Часть их решили перенести на 2025 год.
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