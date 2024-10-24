«Термодом» презентовал город-курорт «Юга»: что уже сделано

24.10.2024 | 13:38

23 октября строительный холдинг «Термодом» презентовал уникальный для Пензенской области проект - город-курорт «Юга». Он рассчитан на 50 000 жителей и займет более 900 гектаров, из которых около 200 отдадут под зону рекреации.

Реализация грандиозного проекта стартовала в мае, когда губернатор Олег Мельниченко и руководитель холдинга Рафик Ибрагимов заложили первый камень в основание города-курорта с капсулой потомкам (ее вскроют, когда концепция будет полностью воплощена). С тех пор работы ведутся высокими темпами. О том, что уже сделано, «Термодом» рассказал в рамках пресс-тура.

«Почему «Юга»? Во-первых, территориально город-курорт расположен с южной стороны от Пензы. Во-вторых, юга ассоциируются с отдыхом, и здесь человек всегда будет жить в атмосфере отдыха. В-третьих, часто юга находятся за границей, и тут мы действительно за границей - за границей Пензы», - пояснила коммерческий директор «Термодома» Татьяна Планина.

Масштабный объект располагается максимально близко к областному центру, но фактически занимает территорию Мичуринского сельсовета Пензенского района. При повороте с развязки на ул. 40 лет Октября установлена въездная группа с ярким тематическим оформлением, отсылающим к теплому югу.

На территорию уже заведены основные коммуникации, работа в этом направлении продолжается. Также прокладываются центральная автомагистраль, пешеходные дорожки, тротуары, высаживаются кустарники и деревца, обустраивается набережная длиной 8 км со сценой на воде и амфитеатром, посадочных мест в котором вдвое больше, чем в Городе Спутнике.

Кстати, на сцене уже прошел концерт, которым отметили начало строительства «Термодомом» первого многоквартирного дома на «Югах». МКД здесь будут малоэтажными (не более 4 этажей), но с лифтами для большего комфорта жильцов. Формат планировок жилья самый широкий - от студий до квартир с террасами.

Неподалеку также возводится и первый коттеджный поселок с индивидуальными кирпичными домами. Все сети будут магистральными, так что заботиться о скважинах и септиках «южанам» не придется.

Первый заместитель генерального директора «Термодома» Ильяс Ибрагимов подчеркнул: в таких поселках реализуют единую архитектурную концепцию, при въезде в квартал коттеджей в целях безопасности установят пропускной пункт, внутри будет все, что нужно жителям, чтобы при желании не покидать территорию.

Первая очередь строительства предполагает и развитие социальной инфраструктуры: на 2026 год запланировано появление детского сада, затем - школы.

Не оставили без внимания и бизнес, для которого в городе-курорте предусмотрели промышленный парк нового формата «Индустрия Юга», запроектированный по правую сторону от въездной группы. В одном месте предприниматели смогут разместить свои склады, офисы, производство и шоурумы. Здесь создадут современные пространства для общения с клиентами, удобные условия для работы и отдыха персонала, а также инфраструктуру для транспортировки и хранения продукции. Кроме того, в парке разместятся гостиница, автосервис, кафе и магазины, пункты охраны и администрация.

Ильяс Ибрагимов подчеркнул, что территория «Югов» в целом останется открытой, посещать привлекательные общественные места смогут все желающие. Так как трафик, очевидно, будет большой, планируется реализовать концепцию «Безопасный город», установить светофор при выезде на ул. 40 лет Октября, обустроить еще один выезд - на старую дорогу через Бригадирский мост.

Застройщик уделяет внимание и транспортной доступности города-курорта. По словам Ильяса Ибрагимова, прорабатываются два решения. Первое - классическое, с запуском автобусов по центральной улице и обустройством выходов к остановочным павильонам из каждого ЖК. «История с маршрутками, думаю, будет плавно тоже развиваться», - отметил он. Второе решение - электричка, уже ведутся переговоры по созданию маршрута от «Югов» до станции Пенза-I и обратно. Время в пути составит менее 10 минут.

Объектов притяжения в городе-курорте будет действительно много: помимо набережной, это пляжные зоны, где сами «южане» и гости смогут позагорать, а детям будет достаточно глубины даже для купания; спортивно-оздоровительные центры, чтобы можно было круглый год поддерживать себя в хорошей физической форме.

Предусмотрены места и для душевного отдыха в атмосфере добрососедства. Так, отдельного внимания заслуживает Парк чувств, исполненный в форме сердца с красными центральными дорожками.

«Почему Парк чувств? Здесь будут задействованы все органы чувств человека: зрение (уникальные арт-объекты), слух (оранжерея с авиарием для поющих птиц, в том числе редких), обоняние (благоухающие растения), осязание (тактильные дорожки из природных материалов), вкус (плодово-ягодные деревья). К моменту заселения первых жителей парк уже будет функционировать», - заверила Татьяна Планина.

Аналогов подобного городского пространства в Пензенской области просто нет.

Все шумные активности сосредоточатся именно в парке. Во дворах же предполагается организовать преимущественно тихие зоны для взрослых и площадки для малышей, чтобы всем жителям было максимально комфортно. Подросткам, интересы которых тоже учли, предложат проводить время на бульваре, где у них появятся свои локации: скейт-площадка, памп-трек и многое другое.

В общем, в городе-курорте «Юга» уже начинается полноценная жизнь. Предполагаемый срок реализации масштабного проекта - 2064 год.

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