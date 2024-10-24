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Общество

На пересечении ул. Кирова и К. Маркса снова заработал светофор

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В Пензе наладили работу светофора на пересечении улиц Кирова и Карла Маркса. Об этом в четверг, 24 октября, рассказал читатель сетевого издания «ПензаИнформ».

Горожанин прислал в редакцию снимки, сделанные днем на перекрестке. «Как быстро все сделали, стоило жалобе широко разойтись», - отметил он.

На пересечении ул. Кирова и К. Маркса снова заработал светофор

23-го числа сетевое издание «ПензаИнформ» сообщило о том, что светофор на участке не функционирует больше недели. В городском управлении ЖКХ пояснили, что уполномоченная организация - МБУ «Пензавтодор» - осуществляет работы по модернизации устаревшего оборудования. На какой срок они рассчитаны, не уточнялось.

В Пензе проблемы со светофорами не редкость. В последние дни горожан возмущает сломанный регулировщик у торгового центра «Слава» в Гидрострое.

Участок дороги с 6 полосами движения крайне опасен, а светофор не работает уже несколько недель.

«В результате обследования было обнаружено повреждение кабеля. В настоящее время специалисты занимаются его восстановлением», - объяснил представитель управления ЖКХ. Точные сроки завершения он назвать не смог. «Они будут зависеть от наличия необходимых материалов и сложности выполнения работ», - уточнил специалист.

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