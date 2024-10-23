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Общество

В Пензе подрядчика обязали в течение часа устранять последствия снегопада

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В Пензе нашли подрядчика, который ежедневно будет вывозить снег с улиц до 31 декабря. Его работы обойдутся в 5 млн рублей.

Результаты аукциона опубликованы на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляла 5 млн 899 тыс. рублей. В итоге победил подрядчик, предложивший выполнить работы за 5 млн рублей.

Согласно договору, вывоз снега будут проводить даже в выходные и праздничные дни. Подрядчик использует не менее 20 самосвалов с объемом кузова от 16 до 25 куб. м, а также не менее 5 экскаваторов-погрузчиков.

Контракт заключен на вывоз 30 000 куб. м снега на специализированные полигоны в пределах Пензы.

В договоре отмечается, что «в особо экстренных случаях» подрядчик должен оказать услугу, в том числе по устранению последствий разгулявшейся стихии, в течение часа после получения задания от заказчика - МБУ «Пензавтодор».

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