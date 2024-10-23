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Общество

Двое жителей области с мышиной лихорадкой попали в реанимацию

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В Пензе в областном клиническом центре специализированных видов медпомощи, известном также как больница КИМ, проходят лечение 9 пациентов с мышиной лихорадкой. 2 человека - в реанимации.

Медучреждение обнародовало данные в среду, 23 октября, на своей странице во «ВКонтакте». Как объяснила заместитель главного врача центра Джамиля Курмаева, в этом году осень выдалась теплая, в области продолжают регистрировать заражение мышиной лихорадкой.

«Заболевание начинается через 2-3 недели после заражения с повышения температуры тела до 39-40 градусов, беспокоит головная боль, тошнота, нередко отмечается снижение остроты зрения. Обращает на себя внимание отсутствие симптомов поражения верхних дыхательных путей, так называемых признаков простуды - нет насморка, кашля, болей в горле», - отметила специалист.

На 4-5-й день состояние ухудшается: появляются боли в пояснице, животе, различные кровоизлияния, кровотечения, развивается острая почечная недостаточность.

«Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. При появлении первых признаков заболевания нужно обратиться к врачу!» - подчеркнула Курмаева.

Увеличение числа случаев мышиной лихорадки регистрируется ежегодно весной и осенью. Это инфекционное заболевание, которое передается от больных грызунов человеку воздушно-пылевым путем. Оно опасно и может привести к гибели.

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