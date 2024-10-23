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Общество

Аллерголог-иммунолог: Опавшая листва таит в себе опасную плесень

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Опавшие листья могут вызывать аллергию, которая проявляется заложенностью носа, чиханием, слезотечением, зудом в горле и даже высыпаниями на коже.

Об этом «Газете.Ru» рассказала аллерголог-иммунолог, заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Усачева.

По ее словам, главный аллерген, содержащийся в опавшей осенней листве, - плесень.

«Она активно размножается там из-за перепадов температур, обильного количества осадков и высокой влажности. Вдыхание спор плесени может значительно ухудшить состояние здоровья и вызывать затрудненное дыхание, одышку и другие неприятные симптомы, которые нередко путают с обычной простудой», - объяснила врач.

Однако при аллергии, в отличие от вирусных инфекций, не повышается температура тела.

Анна Усачева предупредила, что риску в первую очередь подвержены люди, страдающие от любых других аллергических реакций, в том числе чувствительные к цветению растений. Им не следует собирать букеты из опавшей листвы и делать гербарии.

«Лучше отказаться от осенних фотосессий в лесу, особенно после дождя, когда уровень влажности достаточно высокий», - добавила эксперт.

При уборке листьев на участке желательно пользоваться респиратором, который защитит дыхательные пути от аллергенов.

«Можно использовать защитные сетки на окна и двери для снижения проникновения спор и пыльцы в дом. А для очистки воздуха в помещении полезно установить специальные воздухоочистители. Не забывайте и о гигиене: после прогулок на улице тщательно протирайте обувь, мойте домашних питомцев, чтобы избежать заноса плесени внутрь дома», - резюмировала аллерголог.

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