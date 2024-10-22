Ипотека возвращается: комплексный продукт со ставкой 4,6%

22.10.2024 | 17:07

Новости об исчерпании лимитов и ограничениях в выдаче семейной ипотеки банками заставили понервничать тех, кто хотел приобрести квартиру. Особенно семьи, которые получили одобрение на покупку жилья в новостройке. Но 22 октября крупнейший банк объявил о возобновлении выдачи семейной ипотеки с субсидированием государства.

ГК «Территория жизни» и Сбер предлагают оформить сделку в рамках «Комплексного продукта» при покупке квартиры в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия».

Изменений нет - ставка составит 4,6% * годовых. Еще одним преимуществом является размер первоначального взноса - от 20,01%, что гораздо выгоднее других предложений. Эти условия подходят семьям, мечтающим о переезде. Благодаря низкой ставке они получат комфортную сумму ежемесячного платежа - от 14 000 рублей **.

Для больших семей есть 3-комнатные квартиры. Например, в 8-м строении ЖК «Лугометрия» есть «трешки» с проверенной временем классической планировкой 70 кв. м: 3 комнаты с большими окнами, уютная кухня, просторный коридор с местом для гардеробной. Ежемесячный платеж при оформлении семейной ипотеки составит от 24 000 рублей ***.

Главное преимущество квартир в «Лугометрии» - готовая отделка «Все включено», предполагающая кухонный гарнитур с встраиваемой техникой, ламинат светлых тонов, сантехнику и санфаянс от брендовых производителей, флизелиновые обои под покраску, межкомнатные двери, пластиковые окна с высокой шумо- и теплоизоляцией, натяжные потолки с точечными светильниками, выключатели и розетки, стиральную машину.

Новоселам останется только перевезти необходимые вещи после передачи ключей.

Качество отделки - принципиальное отличие проектов застройщика. Для нее используется оборудование брендов, давно получивших признание на мировом рынке, - Torex, Jika, ESKO, Kommerling, Schneider Electric, De Luxe, Dorff и другие. Качественные материалы обеспечивают комфортную жизнь в квартире без мыслей о ремонте.

Гарнитур, которым укомплектована кухня, собран и установлен с учетом геометрии, планировки, расположения коммуникаций. В него органично встроена техника брендового производителя De Luxe: варочная панель, вытяжка и духовой шкаф. А в квартирах большой площади имеется также вместительная посудомоечная машина. Техника готова к эксплуатации и ждет хозяев.

«Мы записались на просмотр в шоурум «Лугометрии» всей семьей. То, что мы увидели, нас поразило. Сразу захотелось оформить сделку по покупке квартиры. Отличное сочетание стильного внешнего вида и качества работ», - отметила гостья шоурума Татьяна Машкарина.

«Мы видим, что условия ипотечных программ ужесточаются и клиентам сложнее приобрести квартиру. Поэтому наши менеджеры пытаются подобрать оптимальный вариант, который исполнит мечту о собственном жилье. Если вы решили купить квартиру, то не стоит откладывать это решение - с учетом ограничения финансирования льготных ипотечных программ», - обратилась к пензенцам коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Также можно рассмотреть вариант покупки квартиры по выгодной цене на старте продаж, например в 2-м строении. Инвестиционная стоимость - от 2,9 млн рублей. Кроме того, дом отличается новым вариантом отделки «Все включено» - серия 25.

Застройщик изучил предпочтения и пожелания покупателей, чтобы улучшить решения. Так, теперь в отделку входят еврокарнизы для штор. Они выглядят незаметными для глаз, вписываются в любой интерьер. В устройстве светильников использовано более теплое свечение, что создает дополнительный уют. В комнатах стоят двери с повышенным уровнем шумоизоляции. Использованы новые цветовые решения.

Для оформления сделки следует позвонить по телефону 203-000 или оставить заявку здесь. Подробности о других акциях можно узнать на сайте территорияжизни.рф или в офисах, которые работают без выходных и перерывов по адресам: ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), ул. Яшиной, 12 (с 9:00 до 21:00).

* Ставка от 4,6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика – партнера банка при первоначальном взносе от 20% стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб. Валюта - рубль РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 7 лет, либо с установленной категорией «ребенок-инвалид», либо двоих или более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо представление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Действует на строения № 2, 7, 8, 17, 18 в жилом комплексе «Лугометрия» (город Пенза, ул. Побочинская).

** Указана стоимость 1-комнатной квартиры (32,95 кв. м, полная стоимость - 2 932 550 рублей), расположенной в строении № 2 по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Побочинская. Застройщик - ООО СЗ «Центр Недвижимости». Количество квартир по указанной цене ограничено - в акции участвует 10 квартир. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

*** Расчет произведен для 3-комнатной квартиры(69,35 кв. м), расположенной в строении № 7 по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Побочинская. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции - с 1.10.2024 по 30.10.2024.

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