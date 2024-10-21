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Общество

С наступлением осени пензенцы стали есть больше борща и тортов

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Осенью предпочтения жителей Пензенской области изменились. Если еще в августе на сладкое не тянуло, то сентябрь-октябрь стали пиком продаж тортов, хлеба и выпечки: пирогов с мясными и ягодными начинками, пумперникелей, элешей и прочих больших и малых гастрономических радостей. Цифры озвучили в региональной сети магазинов «Караван».

С наступлением осени пензенцы стали есть больше борща и тортов

«Мы подсчитали, что за сентябрь и первую половину октября пензенцы съели около 40 тонн хлеба и выпечки, а также около 23 тонн тортов. Это примерно на 10% больше, чем в летние месяцы», - сообщил шеф-пекарь сети «Караван» Владислав Гаврилюк.

Среди осенних трендов также горячие первые блюда. Традиционно жители региона любят борщ, щи и солянку.

С наступлением осени пензенцы стали есть больше борща и тортов

«За осень пензенцы успели съесть горячих блюд более 50 тонн. Немного снизился интерес к традиционно летним блюдам: окрошке, свекольнику. Когда за окном осенние пейзажи, хочется чего-нибудь согревающего», - пояснила шеф-повар сети «Караван» Екатерина Проворнова.

С наступлением осени пензенцы стали есть больше борща и тортов

Вырос и интерес к салатам. Гастрономическими хитами осени стали салаты «Цезарь», «Гнездо глухаря», «Столичный». Восходящей кулинарной звездой оказалась «Селедочка под шубой», которая продолжит царствовать на столах вплоть до Нового года.

«Интерес к салатам колоссальный: за сентябрь-октябрь пензенцы съели их более 90 тонн. Помимо классики наблюдаем спрос на осеннюю экзотику. Октябрь - время хурмы и тыквы. В меню появился нежный салат с хурмой и творожным сыром, а также «Осенний блюз» с кусочками тыквы», - рассказала Екатерина Проворнова. Салатов осенью стало продаваться примерно на 15% больше, чем летом.

С наступлением осени пензенцы стали есть больше борща и тортов

Гастрономический сезон осенне-зимнего периода только набирает обороты. В ноябре пензенский «Караван» подготовит презентацию блюд русской кухни, а декабрь станет месяцем новогодних изысков. Заказать готовые блюда можно на дом или в офис через сервис «Торнадо».

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».

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