Сетевое издание|18+|Понедельник|21 окт 2024|20:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенские медучреждения пополняются узкими специалистами

Печать
Telegram

В Пензенской области в районные больницы продолжают трудоустраиваться молодые специалисты.

Так, в Белинской районной больнице появился врач-уролог Фируз Абдунаимов. Прием пациентов он ведет с октября.

Медучреждение испытывает нехватку узких специалистов, нужны окулист, отоларинголог, нарколог и акушер-гинеколог. Администрация больницы активно работает с отделом кадровой политики Минздрава Пензенской области, чтобы решить этот вопрос.

Штат Кузнецкой детской центральной районной больницы пополнила врач-офтальмолог Анастасия Краснова. Она очень востребована в медучреждении, благодаря новому специалисту улучшится качество обслуживания маленьких пациентов и получится разгрузить других врачей.

В Сердобской центральной районной больнице имени А. И. Настина к выполнению обязанностей приступил врач-эндоскопист Михаил Усков. Он специалист со стажем. Как рассказали в региональном минздраве, последние 5 лет мужчина трудился в одной из частных клиник областного центра, однако решил вернуться на малую родину, в медучреждение, где когда-то работал.

В Пензе, в городской поликлинике № 14, начала прием пациентов новый участковый терапевт Любовь Сегеда. Она окончила Саратовский медуниверситет имени В. И. Разумовского в 2021 году и несколько лет работала в Саратове.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото регионального минздрава
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте