Пензенские медучреждения пополняются узкими специалистами

21.10.2024 | 20:03

В Пензенской области в районные больницы продолжают трудоустраиваться молодые специалисты.

Так, в Белинской районной больнице появился врач-уролог Фируз Абдунаимов. Прием пациентов он ведет с октября.

Медучреждение испытывает нехватку узких специалистов, нужны окулист, отоларинголог, нарколог и акушер-гинеколог. Администрация больницы активно работает с отделом кадровой политики Минздрава Пензенской области, чтобы решить этот вопрос.

Штат Кузнецкой детской центральной районной больницы пополнила врач-офтальмолог Анастасия Краснова. Она очень востребована в медучреждении, благодаря новому специалисту улучшится качество обслуживания маленьких пациентов и получится разгрузить других врачей.

В Сердобской центральной районной больнице имени А. И. Настина к выполнению обязанностей приступил врач-эндоскопист Михаил Усков. Он специалист со стажем. Как рассказали в региональном минздраве, последние 5 лет мужчина трудился в одной из частных клиник областного центра, однако решил вернуться на малую родину, в медучреждение, где когда-то работал.

В Пензе, в городской поликлинике № 14, начала прием пациентов новый участковый терапевт Любовь Сегеда. Она окончила Саратовский медуниверситет имени В. И. Разумовского в 2021 году и несколько лет работала в Саратове.