Из Пензенской области отправили еще один гуманитарный груз в ДНР и ЛНР

21.10.2024 | 14:21

Из Пензы доставили новую партию гуманитарного груза в ДНР, ЛНР и Запорожскую область для военных и мирного населения. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, не осталось без внимания обращение от военных медиков.

«Сотрудница скорой помощи с позывным «Малина», которая уже полтора года работает в зоне проведения специальной военной операции, попросила у родной Пензенской области медицинские расходники», - написал глав региона.

Для медицинского батальона собрали бинты, перекись, средства гигиены и материалы для проведения врачебных манипуляций в полевых условиях.

«Также нашим бойцам привезли продукты и посылки от родных, а школьникам из подшефного Токмака - канцелярские принадлежности. Своих не бросаем!» - добавил Олег Мельниченко.