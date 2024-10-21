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Общество

Из Пензенской области отправили еще один гуманитарный груз в ДНР и ЛНР

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Из Пензы доставили новую партию гуманитарного груза в ДНР, ЛНР и Запорожскую область для военных и мирного населения. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, не осталось без внимания обращение от военных медиков.

«Сотрудница скорой помощи с позывным «Малина», которая уже полтора года работает в зоне проведения специальной военной операции, попросила у родной Пензенской области медицинские расходники», - написал глав региона.

Для медицинского батальона собрали бинты, перекись, средства гигиены и материалы для проведения врачебных манипуляций в полевых условиях.

«Также нашим бойцам привезли продукты и посылки от родных, а школьникам из подшефного Токмака - канцелярские принадлежности. Своих не бросаем!» - добавил Олег Мельниченко.

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Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
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