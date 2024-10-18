Весогабаритный контроль: за 1,5 месяца выписано штрафов на 9,9 млн

18.10.2024 | 13:36

Территориальный отдел Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО ведет активную работу по весогабаритному контролю грузовых транспортных средств. Это необходимо, чтобы обеспечить сохранность дорог.

В регионе действуют 2 стационарных поста весогабаритного контроля - на 593-м километре М-5 «Урал» и 213-м километре Р-208 Пенза - Тамбов.

Грузовой транспорт проезжает по динамическим весам, и информация о признаках нарушения параметров поступает на пульт контроля, а оттуда - инспектору Ространснадзора.

После этого автомобиль направляют на инструментальное обследование. Если нарушение подтверждается, составляется административный материал.

С начала сентября до середины октября в Пензенской области выявили 30 нарушений при весогабаритном контроле и наложили 30 штрафов на сумму 9,9 млн рублей.