Назван срок, с которого пензенцам начислят плату за отопление

18.10.2024 | 12:30

В пятницу, 18 октября, жителям Пензы рассказали, с какого числа будут начисляться платежи за отопление.

Пуск тепла в Пензе начался 9 октября. Подключение происходит поэтапно, в течение 10 дней. По данным администрации Пензы, на 19:00 четверга, 17 октября, в городе еще не было подключено 3% жилых домов.

«Проспект Строителей, 82, практически во всех квартирах холодные батареи», «На Кирова, 18Б, опять отключили», «Ул. Калинина, вчера первый день дали, но утром отопления не было. На данный момент есть. Как на пороховой бочке: сидишь и думаешь, замерзнешь к утру или нет», «Беляева, 41, отопления так и нет, дома можно в куртке ходить», «В районе филармонии на Суворова нет отопления», - жалуются пензенцы в мессенджерах и соцсетях.

Ряд горожан задается вопросом: с какого числа будут производиться начисление за потребление теплоэнергии - с 9 октября или со дня, когда батареи стали теплыми?

В прямом эфире, организованном ЦУРом, директор филиала «Т Плюс» Игорь Кузьмичев пояснил: расчеты за теплоэнергию идут по приборам учета с момента, как начинается фиксация поступления ресурса.

«Если его нет, то прибору учета считать нечего. То есть начисление пойдет с даты фактического получения теплоносителя», - разъяснил он.