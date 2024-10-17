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Общество

Молодые специалисты выбирают работу в «ТНС энерго Пенза»

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В этом году к команде энергетиков из «ТНС энерго Пенза» присоединились 27 новых сотрудников, и 19 из них - студенты и недавние выпускники высших учебных заведений.

Вакансии всегда доступны по ссылке.

«ТНС энерго Пенза» уделяет большое внимание развитию молодого персонала и работает с ведущими учебными заведениями региона. Сами энергетики регулярно участвуют в профориентационных мероприятиях, встречаются со студентами и организовывают дни открытых дверей. Все это помогает молодежи чуть больше узнать о компании, а многих и вовсе затягивает - они проходят практику и потом остаются работать. Это отличная возможность получить ценный опыт и знания, необходимые для успешного старта в энергетической сфере.

«Свою кадровую политику и работу мы держим на высоком уровне, всегда откликаемся на что-то новое, поэтому рады видеть талантливых и целеустремленных людей в нашем коллективе. В свою очередь мы предоставляем молодым специалистам не только все социальные гарантии, но и возможность проявлять себя как в рабочих вопросах, так и во внутрикорпоративной жизни», - отметил заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».

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