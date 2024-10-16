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Общество

Работодателей обяжут брать в штат вышедших из мест лишения свободы

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В пятницу, 18 октября, депутаты Законодательного собрания Пензенской области рассмотрят законопроект о квотах для приема на работу лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Речь идет о жителях региона, отбывших наказание и находящихся в поиске работы в течение года с даты выхода на волю.

Так, работодатели, у которых трудятся от 36 до 100 человек, должны будут выделить под данную категорию сотрудников не менее 1 места. Если число работников превышает 100 человек, квота составит 1% от среднесписочной численности работников.

От выполнения установленной квоты освобождаются общественные объединения инвалидов, организации оборонно-промышленного комплекса, а также банкроты. Также под квоту не попадут работодатели в случае уменьшения количества сотрудников до числа, при котором квота не устанавливается.

13 сентября депутаты регионального парламента установили квоты по приему на работу инвалидов. Для нанимателей, у которых трудятся от 36 до 100 человек включительно, квота составит 2% среднесписочной численности занятых. Там, где работников больше 100, она определена в 2,5%.

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Источник — фото pxhere.com
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