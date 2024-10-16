157 детей бойцов СВО не получают питание за счет бюджета области

16.10.2024 | 21:22

157 студентов Пензенской области - дети участников специальной военной операции - не получают горячее питание в учебных заведениях. Об этом говорится в документах, размещенных на сайте регионального парламента.

Речь идет о молодых людях, получающих знания по программам среднего профессионального образования в государственных организациях, например в колледжах при вузах.

Между тем с ноября 2023 года детям участников спецоперации - студентам учреждений системы СПО двухразовое льготное горячее питание предусмотрено законом.

«Данная категория детей оказалась вне поля правового регулирования, что порождает социальную несправедливость», - говорится в пояснительной записке к законопроекту, который рассмотрят депутаты Заксобра на сессии в пятницу, 18 октября.

Законодатели намерены ввести ежемесячную денежную выплату на питание за счет средств областного бюджета. Ее размер составит 261,23 рубля в день.

Чтобы реализовать право студентов на льготу, до конца года потребуется около 4 млн рублей, а в 2025-м - 9,8 млн.