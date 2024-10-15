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Общество

Врач: В отопительный сезон лучше умываться не горячей, а теплой водой

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С наступлением отопительного сезона кожа становится сухой и зудящей. О том, как ухаживать за ней, «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, дерматолог Анастасия Берендяева.

По ее словам, из-за низкой температуры и влажности, а также сильного ветра кожа лишается естественного слоя липидов, защищающего ее от высыхания. Ситуацию усугубляет сухой воздух от батарей.

Чтобы кожа оставалась увлажненной, следует умываться и мыть руки теплой водой, поскольку горячая сушит кожу. Руки нужно чаще смазывать бальзамами, а для смягчения кутикулы втирать оливковое масло.

Дерматолог отметила: чтобы кожа оставалась увлажненной, необходимо, чтобы в воздухе было около 30% воды, тогда как в нагретом батареями помещении ее всего 10%. Поэтому следует использовать увлажнитель воздуха.

Также Анастасия Берендяева рекомендовала наносить крем на руки перед выходом на улицу, для ног использовать густое увлажняющее средство, а для губ - бальзам и вазелин.

«Полезно будет добавить в свой рацион рыбий жир. Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в нем, отлично увлажняют сухую кожу», - посоветовала в заключение эксперт.

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Источник — фото pxhere.com
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