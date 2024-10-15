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Общество

В 2024 году в Пензе матери отказались от 7 новорожденных детей

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С начала 2024 года в Пензе родители отказались от 7 детей при их появлении на свет. Об этом и. о. начальника социального управления Елена Лохина сообщила на заседании комиссии в гордуме в понедельник, 14 октября.

Трех малышей усыновили, это основная форма жизнеустройства детей до года. Сейчас в социальном управлении находятся 32 заявления от граждан, желающих усыновить новорожденного ребенка.

Еще двух детей-отказников передали под опеку.

Два малыша по состоянию здоровья отправлены в ГБУЗ «Пензенский дом ребенка» (туда попадают дети с врожденными дефектами развития, которые не могут быть переданы в семью).

Ранее Елена Лохина рассказала о рейдах по неблагополучным семьям, в результате которых 15 родителей были лишены прав в отношении 20 детей.

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