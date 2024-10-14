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Общество

В Кузнецке готовятся приступить к монтажу дороги на новом мосту

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К строительству дорожного полотна на переправе в Западный микрорайон Кузнецка планируют приступить на следующей неделе.

«Закончена укладка и прокладка глиняного слоя. Со вчерашнего дня начали песчаный слой укладывать. Вот сейчас надо сделать песчаный слой и уже готовить откосы», - описал ход работ глава города Сергей Златогорский на совещании в администрации в понедельник, 14 октября.

Перечисленные работы предполагается завершить на текущей неделе, после чего специалисты приступят к монтажу дорожного полотна.

«Двигаемся к результату, работа идет включая выходные», - отметил Златогорский.

7 октября глава города пообещал, что в скором времени движение в Западный микрорайон восстановят.

Старая переправа обрушилась 14 апреля. Несколько месяцев город ожидал одобрения экспертов на возведение нового объекта. К активной фазе приступили в августе.

Часть работ по строительству перенесут на 2025 год.

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Источник — фото - кадр с видео из телеграм-канала Сергея Златогорского
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