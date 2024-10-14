Прокурор Пензенской области примет обращения в Сердобске и Бекове

14.10.2024 | 10:37

Жители Сердобского и Бековского районов смогут задать вопросы о защите своих социальных прав прокурору Пензенской области Дмитрию Горшкову. 17 октября он проведет личный прием граждан.

С 11:00 до 12:00 жителей ждут в Сердобске, на улице Ленина, 87Б.

С 14:30 до 15:30 прием проведут в Бекове, на улице Советской, 38.

Желающим встретиться с прокурором необходимо предварительно записаться. Сделать это можно 14 и 15 октября с 9:00 до 17:00 (13:00-13:45 - обед) по телефонам:

- 8 (8412) 36-80-00 (прокуратура Пензенской области);

- 8 (84167) 5-01-98, 8 (84167) 5-03-33 (прокуратура Сердобского района);

- 8 (84141) 5-81-92, 8 (84141) 5-81-83 (прокуратура Бековского района).

С собой на прием нужно взять удостоверение личности.

«Поступившие обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, при наличии оснований прокуратурой области будут приняты меры прокурорского реагирования», - рассказали в прокуратуре области.