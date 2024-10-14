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Общество

На перекрестке Кирова и Карла Маркса опять поставили новые знаки

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На перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса появились новые дорожные знаки. Теперь, направляясь по Кирова в сторону улицы Калинина, по левой полосе можно ехать только прямо (разворот стал запрещен), а по правой - ехать прямо и поворачивать направо, на Карла Маркса.

На перекрестке Кирова и Карла Маркса опять поставили новые знаки

В конце сентября на этом перекрестке устанавливали другие знаки. Они запрещали ехать прямо по правой полосе.

Водителей нововведение удивило. «Бутылочное горлышко для чего?», «Это настолько странно, что нет слов», «Ну с левой полосой все ясно. Если кто-то встает на разворот, то полоса встает за ним. А зачем по правой запрещать движение прямо? Там же и дальше две полосы», «Чтоб больше пробок было на подъеме. Особенно зимой», - высказались пензенцы в соцсетях.

30 сентября в управлении ЖКХ отреагировали на сигналы горожан. «Этот знак был установлен по ошибке, в ближайшее время будут внесены изменения. Движение прямо разрешено по двум полосам», - сообщил представитель ведомства во «ВКонтакте».

Утром 1 октября знаки с перекрестка улиц Кирова и Карла Маркса исчезли так же внезапно, как и появились.

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