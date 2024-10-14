Каждый 7-й житель ПФО доверил бы ИИ контроль «вредных покупок»

14.10.2024 | 10:42

Каждый седьмой житель Приволжского федерального округа (ПФО) (13%) готов позволить алгоритмам искусственного интеллекта блокировать его попытки купить себе какие-либо вредные для его здоровья продукты и услуги. Это показал опрос ВТБ, проведенный к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024.

Свыше половины (52%) жителей Приволжья готовы разрешить ИИ-алгоритмам анализировать их привычки и состояние здоровья и участвовать в покупках для обеспечения здорового образа жизни. Почти 40% респондентов планируют прислушиваться к ИИ-рекомендациям, но не готовы к тому, чтобы алгоритмы блокировали какие-либо покупки. А около трети опрошенных (36%) заявили, что хотели бы контролировать свои привычки самостоятельно, без привлечения ИИ-алгоритмов.

Треть (36%) жителей ПФО сообщили, что согласились бы пользоваться «умным холодильником», который мог бы самостоятельно покупать заканчивающиеся продукты. Но 49% респондентов хотели бы, чтобы их холодильник всегда оставался «аналоговым», лишенным возможности каких-либо покупок и контроля рациона владельца.

«Многие пользователи принимают решения, основанные на каких-либо рекомендациях, будь то советы знакомых, консультации специалистов или же предложения рекомендательных алгоритмов. Поэтому мы видим большой потенциал в развитии ИИ-сервисов, которые будут предлагать пользователям оптимальные решения при выборе покупок, управлении личными финансами и др.», - сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Опрос ВТБ проводился среди 1 500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей.