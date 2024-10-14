К концу 2027 года в нормативное состояние приведут 85% дорог

14.10.2024 | 14:57

В Пензенской области продолжается ремонт дорожной сети, обеспечивающей связь между регионами РФ. По словам губернатора Олега Мельниченко, до конца 2027 года в Сурском крае планируется привести в нормативное состояние не менее 85% дорог.

В сельской местности обновляют в первую очередь трассы, которые имеют важное значение для развития производства и улучшения качества жизни населения в отдаленных районах.

«В Башмаковском районе закончен ремонт дорожных отрезков Поим - Башмаково - Земетчино и Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково, в Камешкирском - Нижняя Елюзань - Русский Камешкир - Лопатино. Работы выполнены благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». За счет средств дорожного фонда Пензенской области в Бессоновке обновлен участок дороги Пенза - Лунино», - рассказал Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Сейчас в нормативное состояние привели 83% региональных дорог, это 575 км. Качество ремонта оценивают выездные лаборатории.

«Ровные дороги - это не только комфорт, но и безопасность водителей и пассажиров», - отметил губернатор в заключение.