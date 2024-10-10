Горводоканал продолжает устранять засор на улице Ставского в Пензе

10.10.2024 | 10:31

В Пензе второй день бригады участка по ремонту сетей водоотведения ООО «Горводоканал» устраняют засор на улице Ставского. Подключена и спецтехника: с ее помощью откачиваются стоки, гидродинамические машины промывают трубопровод коллектора.

Причина ситуации, как всегда, одна - неправильное пользование канализацией.

«Со стороны улиц Захарова и Ставского по сетям приходит большое количество тряпок, которые скапливаются в колодцах и закупоривают линию, вследствие чего происходит засор. 9 октября мы очистили и извлекли из колодцев мусор, понизили уровень стоков. Сегодня работы продолжаем до полного устранения технологического отказа. После этого будет проведена промывка коллектора диаметром 300 миллиметров от улицы Пушкина до Захарова и Ставского», - рассказал начальник участка по ремонту сетей водоотведения «РКС-Пенза» Дмитрий Курмаметов.

Горводоканал в очередной раз напоминает пензенцам: канализация не мусорная корзина. Сети водоотведения предназначены исключительно для отвода стоков с естественными отходами жизнедеятельности человека. Любой мусор, смытый в раковину и унитаз, рано или поздно соберется в пробку и закупорит сеть. В итоге возникнет засор и произойдет разлив стоков на улице или еще хуже - в квартире.

Категорически запрещено смывать в унитаз и раковину бумажные и влажные салфетки, ватные палочки, остатки еды, очистки, шелуху, косточки, окурки, бумагу, тряпки, подгузники и средства контрацепции. Также нельзя спускать в канализацию наполнители для кошачьих лотков, опилки, гранулят, шерсть, волосы, стройматериалы. Жир или масло необходимо собрать бумагой или тканью и выбросить в мусор.

«Соблюдение простых правил пользования канализацией позволит снизить риск возникновения аварийных ситуаций. Время и средства, потраченные сотрудниками Горводоканала на устранение засоров, могли быть направлены на ремонтные и плановые работы», - добавил Дмитрий Курмаметов.