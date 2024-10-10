11 октября пензенцам стоит одеться потеплее

10.10.2024 | 22:00

По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 11 октября, в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер подует с востока со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу термометры покажут 0...+5 градусов. Днем воздух прогреется лишь до +6...+11. После захода солнца похолодает еще сильнее - до -3...+2.

В народном календаре 11 октября - Харитонов день. На Руси верили: если в это время листья падают изнанкой вверх, в следующем году будет хороший урожай.

Замечая пролетающих низко птиц, ждали ранней и холодной зимы, а если на Харитона ива покрывалась инеем, то еще и долгой.