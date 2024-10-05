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Общество

Порыв на Володарского: в большую часть домов вернули горячую воду

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В Пензе на пересечении улиц Пушкина и Володарского продолжаются ремонтные работы на теплосетях.

По данным на 8:44 субботы, 5 октября, специалисты, вскрыв асфальт, обнаружили дефект, который и стал причиной аварии. Поврежденную трубу сейчас демонтируют.

Ночью ресурсники переключили часть домов на другие сети. Теперь без горячей воды остаются только 7 зданий, ранее их было 48.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, восстановительные работы постараются провести в короткие сроки.

Мощный гейзер на перекрестке Пушкина и Володарского забил вечером 4 октября, около 20:00. Струя воды поднялась в высоту на несколько метров, проезжую часть залило кипятком и заволокло паром.

Участок вскоре оцепили и приступили к ремонту.

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Источник — видео «Т Плюс Пенза»
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