При покупке смартфонов Huawei пензенцам дают скидку до 8 000 руб.

04.10.2024 | 12:34

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Цифровая экосистема МТС объявила о старте нового эксклюзивного предложения для покупателей смартфонов Huawei в магазинах и на сайте МТС. Жители Пензенской области могут получить скидку до 8 000 рублей при покупке.

Абонентам МТС нужно выбрать акционный смартфон и добавить к покупке подписку экосистемы МТС Premium на 15 месяцев. При онлайн-заказе скидка применится в корзине автоматически, а при оформлении офлайн в магазине необходимо сообщить продавцу о желании участвовать в акции.

Абоненты других сотовых операторов также могут получить скидку, выбрав абонемент на тариф «МТС Больше» или «МТС Супер» на 3, 6 или 12 месяцев или тариф «МТС Проще» на 12 месяцев.

В акции участвуют смартфоны Huawei Nova 12I, Huawei Nova 12S, Huawei Nova 12SE, Huawei Nova Y61, Huawei Nova Y72, Huawei Pura 70.

Акция действует в МТС до 31 октября этого года и распространяется на 1 комплект в чеке, пока товар есть в наличии. После окончания срока действия абонемента или подписки взимается плата по тарифному плану на стандартных условиях.

«Мы видим, что наши клиенты все чаще предпочитают устройства Huawei. Например, в этом году интерес к смартфонам этой марки в розничной сети МТС оказался в 30 раз выше, чем в прошлом году, поэтому мы разработали новое предложение для наших покупателей. Для нас важно, чтобы наши клиенты могли получить самые выгодные предложения на рынке», - отметил коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Реклама. Заказчик - ПАО «МТС».