Сетевое издание|18+|Пятница|4 окт 2024|13:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

При покупке смартфонов Huawei пензенцам дают скидку до 8 000 руб.

Печать
Telegram

Erid: 2VfnxxVVFwE

Цифровая экосистема МТС объявила о старте нового эксклюзивного предложения для покупателей смартфонов Huawei в магазинах и на сайте МТС. Жители Пензенской области могут получить скидку до 8 000 рублей при покупке.

Абонентам МТС нужно выбрать акционный смартфон и добавить к покупке подписку экосистемы МТС Premium на 15 месяцев. При онлайн-заказе скидка применится в корзине автоматически, а при оформлении офлайн в магазине необходимо сообщить продавцу о желании участвовать в акции.

Абоненты других сотовых операторов также могут получить скидку, выбрав абонемент на тариф «МТС Больше» или «МТС Супер» на 3, 6 или 12 месяцев или тариф «МТС Проще» на 12 месяцев.

В акции участвуют смартфоны Huawei Nova 12I, Huawei Nova 12S, Huawei Nova 12SE, Huawei Nova Y61, Huawei Nova Y72, Huawei Pura 70.

Акция действует в МТС до 31 октября этого года и распространяется на 1 комплект в чеке, пока товар есть в наличии. После окончания срока действия абонемента или подписки взимается плата по тарифному плану на стандартных условиях.

«Мы видим, что наши клиенты все чаще предпочитают устройства Huawei. Например, в этом году интерес к смартфонам этой марки в розничной сети МТС оказался в 30 раз выше, чем в прошлом году, поэтому мы разработали новое предложение для наших покупателей. Для нас важно, чтобы наши клиенты могли получить самые выгодные предложения на рынке», - отметил коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Реклама. Заказчик - ПАО «МТС».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте