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Общество

6 октября изменится график движения поезда из Пензы в Булычево

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В Пензенской области изменили график движения пригородного поезда № 6128 Пенза-I - Булычево. Об этом пассажиров предупредили в Башкортостанской ППК.

Из-за ремонта на путях в воскресенье, 6 октября, поезд (отправление из Пензы в 19:14, прибытие в Булычево в 21:31) уедет из областного центра на 1 час 25 минут позже действующего расписания.

Ранее стало известно, что 6 октября увеличится составность пригородных поездов сообщением Пенза-I - Кузнецк - Пенза-I.

Вместо 4 вагонов будет 8.

Составность увеличится в поездах:

- № 7230 Пенза-I (отправление в 09:05) - Кузнецк (прибытие в 11:15);

- № 7247 Кузнецк (16:52) - Пенза-I (18:52).

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