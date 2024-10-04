6 октября изменится график движения поезда из Пензы в Булычево

04.10.2024 | 20:52

В Пензенской области изменили график движения пригородного поезда № 6128 Пенза-I - Булычево. Об этом пассажиров предупредили в Башкортостанской ППК.

Из-за ремонта на путях в воскресенье, 6 октября, поезд (отправление из Пензы в 19:14, прибытие в Булычево в 21:31) уедет из областного центра на 1 час 25 минут позже действующего расписания.

Ранее стало известно, что 6 октября увеличится составность пригородных поездов сообщением Пенза-I - Кузнецк - Пенза-I.

Вместо 4 вагонов будет 8.

Составность увеличится в поездах:

- № 7230 Пенза-I (отправление в 09:05) - Кузнецк (прибытие в 11:15);

- № 7247 Кузнецк (16:52) - Пенза-I (18:52).