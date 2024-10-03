Президент поддержал идею проводить «Разговоры о важном» в детсадах

03.10.2024 | 18:29

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею распространить проект «Разговоры о важном» на детские сады. Она была озвучена на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» в четверг, 3 октября.

«Разговоры о важном» - это серьезное такое начало большой работы. Здесь важно не перегибать только ничего, понимаете? Ничего нельзя перегибать. Все должно быть в меру. Это первое. Второе - все должно быть искренне, объективно, доходчиво», - отметил Владимир Путин.

Он напомнил, что у россиян есть выражения «впитал с молоком матери», «усвоил с младых ногтей».

«Это все говорит о том, что в самом раннем возрасте, конечно, определенные базовые вещи мы ребенку должны закладывать. Но все, повторяю, должно быть в рамках разумного», - подчеркнул президент.

«Разговоры о важном» - цикл занятий в формате классного часа. Они проводятся в школах по понедельникам с 2022 года. С детьми обсуждают вопросы патриотизма и гражданственности, изучают исторические факты, связанные с Россией.

С программой «Разговоров о важном» на текущий учебный год можно ознакомиться здесь.