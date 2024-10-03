Бизнесмены скрывают от «ТНС энерго Пенза» магазины, отели и бани

03.10.2024 | 15:12

«ТНС энерго Пенза» регулярно проводит рейды по выявлению скрытых коммерсантов - бизнесменов, которые хотят сэкономить на оплате электроэнергии, но в итоге нарушают закон.

В 2024 году специалисты компании обнаружили 222 объекта недвижимости, владельцы которых платили за ресурс как в обычном доме или в квартире, а на деле открывали там бизнес.

Например, большой частный дом в Пензе работал как отель, но без соответствующего договора с поставщиком электроэнергии. В прошлом году аналогичный случай зафиксировали в банном комплексе в центре города. При этом доводы владельцев схожи: они утверждают, что «это только для своих».

На деле же активную эксплуатацию помещений в коммерческих целях доказывают наличие сайта, геолокация на картах, рекламные кампании в социальных сетях и СМИ, а также размещенными у входов «Уголками потребителей».

Еще с одним случаем энергетики столкнулись в цветочном магазине. Собственник выкупил квартиру на 1-м этаже многоквартирного дома, изменил статус недвижимости на нежилой, сделал отдельный вход с улицы и установил вывеску. Только вот о бизнесе владелец предпочел не сообщать в «ТНС энерго Пенза», продолжая оплачивать электроэнергию как физическое лицо.

Больше всего тайных коммерсантов обнаружено в частном секторе. Они открывают бани и шиномонтажные мастерские рядом со своими домами. Собственникам помещений, где выявлены нарушения, сначала предлагают добровольно перезаключить договор и рассчитываться за свет по тарифу для юрлиц. В случае отказа подается иск в суд.

За 2024 год было заключено 168 договоров энергоснабжения с собственниками, решившими вести законную предпринимательскую деятельность. С остальными энергетики работают индивидуально, с кем-то даже уже в правовом поле.

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