За неделю в регионе заболеваемость ОРВИ выросла на 15%

02.10.2024 | 08:28

В Пензенской области с 23 по 29 сентября зарегистрировали 2 519 случаев ОРВИ. Это на 15% больше, чем на предыдущей неделе.

Доля заболевших детей - 17,9% (22% - с 14 по 22 сентября). Данные обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

Относительно высокий уровень заболеваемости наблюдался в Мокшанском, Лопатинском, Нижнеломовском, Пензенском, Шемышейском, Малосердобинском, Лунинском районах, Пензе, Сердобском и Башмаковском районах.

Случаев гриппа специалисты не зарегистрировали. За неделю коронавирусом заразились 177 человек (+11,5%).

«Доминирующим вариантом возбудителя остаются различные подвиды штамма омикрон SARS-CoV-2. Основная доля заболевших регистрируется по контакту в семье и близком окружении - 27,68%, в прочих организациях -3,95%, явный контакт не установлен - 68,37%», - рассказали в Роспотребнадзоре.

По состоянию на 27 сентября на карантин по ОРВИ были закрыты 15 классов в 10 школах области, а также 1 группа в филиале детского сада.