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Общество

Автомобилистам посоветовали покупать зимнюю резину сейчас

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Эксперты ожидают заметного роста стоимости зимней резины. Уже в данный момент прошлогодние запасы шин в магазинах выросли в цене на 20-30%.

Свежие поставки будут еще дороже, отметил в беседе с «Парламентской газетой» председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

«Тем, у кого нет в запасе, стоит покупать ее (резину. - Прим. ред.) сейчас. Даже если переобуваться планируется, грубо говоря, в конце ноября», - выразил мнение Солдунов.

По словам эксперта, сейчас на рынке представлены 3 категории шин. Первая - отечественные, их качество считается неплохим, стоимость средняя. Вторая - китайская резина, умеренно доступная. Третья - шины дорогих брендов, которые ввозят по параллельному импорту. Их цена выросла ощутимо.

Валерий Солдунов отметил, что некоторые зимние шины по сравнению с 2022-м подорожали на 50-60%, отечественная резина - на 10-20%. Эксперт ожидает, что заметно увеличится стоимость резины больших диаметров, поскольку в стране стали популярны внедорожники, у которых диаметр дисков от 19 до 21 дюйма.

«За езду на шипах летом и на летней резине зимой водителей легковых авто и грузовиков весом до 3,5 тонны могут оштрафовать на 500 рублей. Такие изменения в Административный кодекс вступили в силу 1 сентября 2023 года», - напомнила водителям «Парламентская газета».

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