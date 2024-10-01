Названа сумма, которую пензенцы хотят потратить на подарок учителю

01.10.2024 | 10:22

В этом году пензенские родительские комитеты запланировали потратить на подарок классному руководителю ко Дню учителя в среднем 2 600 рублей.

Об свидетельствуют результаты опроса, который провел сервис SuperJob с 9 по 27 сентября в нескольких городах России.

«Родители из Москвы и Санкт-Петербурга потратят на День учителя больше, чем в среднем по стране: 4 500 и 3 500 руб. соответственно», - отметили специалисты.

Подсчитано, что в этом году средняя стоимость подарка учителю около 3 900 рублей. В прошлом году она составляла 3 200 рублей.

Среди способов поздравить лидирует традиционный букет. Подарочные сертификаты выбирают 29% опрошенных, наборы чая, кофе, конфет - 25%.

«Только 5% родителей ответили, что в классе, где учатся их дети, не поздравляют классного руководителя с Днем учителя», - подытожили исследователи.

День учителя в России празднуется 5 октября. Сотрудникам гражданского учреждения можно преподносить подарки стоимостью менее 3 000 рублей. На это указывает Гражданский кодекс РФ. Любую дорогую вещь можно расценить как проявление коррупции, за которую грозит уголовная ответственность.

Юристы не рекомендуют дарить учителям деньги в конверте. Презенты следует преподносить исключительно по праздникам. При этом всегда нужно сохранять электронные чеки и квитанции, подтверждающие непревышение допустимой стоимости подарка.