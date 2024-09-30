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Общество

1 октября в Пензенской области по-прежнему будет тепло и сухо

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По данным Приволжского УГМС, во вторник, 1 октября, Пензенская область останется во власти мощного антициклона, поэтому снова будет тепло и сухо. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность леса (5-й, высший класс).

Ветер будет дуть с востока - 8-13 м/с.

В ночь на вторник температура за окном опустится до +6...+11 градусов. Днем воздух прогреется до +20...+25. Затем, когда солнце сядет, снова похолодает: термометры покажут +5...+10 градусов.

В народном календаре 1 октября - Арина Шиповница. На Руси верили: если в это время бурьяны высоки, зимой будет много снега.

Также подмечали, что не опавшие к 1 октября листья на березе сулят позднее наступление зимы.

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