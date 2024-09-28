На Олимпийской аллее защитник леса вырубает деревья

28.09.2024 | 14:23

На Олимпийской аллее в Пензе зафиксировали самовольную вырубку деревьев. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщил телеграм-канал парка Белинского.

«Житель Пензы, в недавнем прошлом активист и защитник леса, незаконно уничтожает лес. На замечания отвечает: «Что хочу, то и делаю. Лес общий», - указывается в посте.

Самого мужчину, а также последствия его поступка запечатлели на камеру. Были ли приняты какие-то меры к пресечению действий, неизвестно.

Многие жители областного центра трепетно относятся к Олимпийской аллее, вырубка деревьев здесь вызывает у них негодование.

Так, горожане негативно восприняли план мэрии по преобразованию аллеи со стороны Окружной. Речь идет о расширении парковки и благоустройстве территории - установке скамеек, урн.

«Лишь бы порубить», «В городе заметно ухудшается экологическая обстановка, горит периодически свалка, вектор изменений совсем не в ту сторону направлен», «Прекратите вырубать лес! Очень просим вас! Оставьте для наших детей что-то зеленое», - призвали пензенцы.