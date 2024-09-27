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Общество

«Термодом» запустил рассрочку на квартиры в Спутнике на 5 лет

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Холдинг «Термодом» сообщил, что с 26 сентября готов предложить клиентам программу рассрочки * на 5 лет.

Она распространяется на квартиры в строении № 70 «Радужных дворов» и в корпусах «Атлас» и «Мира» ЖК «Созвездие».

Первый взнос - от 50%.

В любой момент клиент имеет возможность перейти на ипотеку.

Это удобно, например, семьям, где ожидается пополнение: клиенты берут квартиру в рассрочку, а после рождения малыша переходят на семейную ипотеку.

В программе участвуют квартиры в строящемся и сданных домах. Покупатель может выбрать тот вариант, который ему больше нравится.

Предложение распространяется на ограниченный перечень квартир, так что стоит поторопиться с выбором.

Подробности можно уточнить в офисах продаж и по телефону 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный).

* Рассрочка предоставляется ООО «СЗ «Созвездие» и ООО «СЗ «Термодом-Оптима». Удорожание на остаток - 20%. Предложение действительно для ограниченного перечня квартир: 10 - в ЖК «Созвездие», 10 - в строении № 70. Застройщик строения № 70 - ООО «СЗ «Термодом-Оптима», проектные декларации - на https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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