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Общество

Кузнечане могут попасть на прием к прокурору Пензенской области

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В следующую пятницу, 4 октября, прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков проведет личный прием граждан в Кузнецке.

Он будет проходить с 10:00 до 11:00 в здании городской прокуратуры на Комсомольской, 34а.

Те, кто желает попасть на встречу, должны записаться на нее с 30 сентября по 2 октября с 9:00 до 18:00 по телефонам: 8 (8412) 36-80-00, 8 (84157) 3-40-41, 8 (84157) 3-28-32, 8 (84157) 9-03-76, 8 (84157) 3-28-22.

Посетителю необходимо взять с собой на прием документ, удостоверяющий его личность.

«Поступившие на личном приеме обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Источник — фото областной прокуратуры
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