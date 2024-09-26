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Общество

В поликлинике на ул. Светлой провели ремонт в дневном стационаре

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В дневном стационаре на улице Светлой, 1, в Пензе закончили текущий ремонт.

В поликлинике на ул. Светлой провели ремонт в дневном стационаре

Специалисты во время него не прекращали прием пациентов и оказывали медицинскую помощь в полном объеме.

В поликлинике на ул. Светлой провели ремонт в дневном стационаре

В отделении обновили медицинский пост, палаты, врачебные, процедурный и массажный кабинеты, санитарные комнаты; закупили мебель.

В поликлинике на ул. Светлой провели ремонт в дневном стационаре

«Ведутся работы по реставрации входной группы», - сообщили в ГБУЗ «Городская поликлиника».

Трехэтажное здание поликлинике № 3 в Согласии построено в 1984 году. Ранее в нем обновили кабинеты офтальмолога и хирурга с малой операционной и отремонтировали врачебные кабинеты, коридоры и помещения на первом этаже.

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Источник — фото ГБУЗ «Городская поликлиника»
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