В поликлинике на ул. Светлой провели ремонт в дневном стационаре

В дневном стационаре на улице Светлой, 1, в Пензе закончили текущий ремонт.
Специалисты во время него не прекращали прием пациентов и оказывали медицинскую помощь в полном объеме.
В отделении обновили медицинский пост, палаты, врачебные, процедурный и массажный кабинеты, санитарные комнаты; закупили мебель.
«Ведутся работы по реставрации входной группы», - сообщили в ГБУЗ «Городская поликлиника».
Трехэтажное здание поликлинике № 3 в Согласии построено в 1984 году. Ранее в нем обновили кабинеты офтальмолога и хирурга с малой операционной и отремонтировали врачебные кабинеты, коридоры и помещения на первом этаже.
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