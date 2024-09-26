В поликлинике на ул. Светлой провели ремонт в дневном стационаре

26.09.2024 | 18:19

В дневном стационаре на улице Светлой, 1, в Пензе закончили текущий ремонт.

Специалисты во время него не прекращали прием пациентов и оказывали медицинскую помощь в полном объеме.

В отделении обновили медицинский пост, палаты, врачебные, процедурный и массажный кабинеты, санитарные комнаты; закупили мебель.

«Ведутся работы по реставрации входной группы», - сообщили в ГБУЗ «Городская поликлиника».

Трехэтажное здание поликлинике № 3 в Согласии построено в 1984 году. Ранее в нем обновили кабинеты офтальмолога и хирурга с малой операционной и отремонтировали врачебные кабинеты, коридоры и помещения на первом этаже.