«Территория жизни» предлагает квартиры с отделкой по ставке 4,8%

26.09.2024 | 15:52

25 сентября на встрече с журналистами министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев прокомментировал важную для горожан тему ипотечных кредитов.

Он подчеркнул, что для смягчения ситуации Агентству ипотечного кредитования, которое использует продукт от «ДОМ.РФ» при оформлении льготного кредита, выделено 100 млн рублей.

Также министр сообщил, что на заседании правительства принято решение о направлении на эти цели еще 50 млн рублей.

Это важная информация для пензенцев, готовящихся к покупке квартир в новостройках. Часть банков приостановила выдачу семейной ипотеки из-за исчерпанных лимитов на программу.

ГК «Территория жизни» совместно с Агентством ипотечного кредитования Пензенской области предлагает покупку жилья в уже сданных домах ЖК «Арбековская застава» и «Лугометрия» с субсидированной ставкой от 4,8% *.

Данное предложение отлично подходит для семей с детьми, стремящихся улучшить свои условия и сразу переехать.

Решение идеально сбалансировано и с точки зрения качества и цены. Можно приобрести просторную трехкомнатную квартиру с готовой отделкой с привлекательным платежом от 29 тыс. рублей в месяц **.

«Тем, кто хочет воспользоваться выгодными программами покупки жилья, стоит уже сейчас оформлять сделку. Условия меняются быстро и не в лучшую для клиента сторону. Увеличение первоначального взноса, закрытие льготных программ - это уже происходит на рынке недвижимости. Не стоит откладывать покупку, лучше уже сейчас воспользоваться ипотекой со ставкой 4,8% годовых», - рекомендовала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Для покупателей приобретение квартиры в жилых комплексах от ГК «Территория жизни» имеет еще одно преимущество в виде готовой отделки Smart PRO и «Все включено».

Есть все нужное для комфортной жизни:

- ламинат светлых тонов;

- сантехника и санфаянс от брендовых производителей;

- флизелиновые обои под покраску;

- пластиковые окна Kommerling с высокой шумо- и теплоизоляцией;

- натяжные потолки с точечными светильниками;

- выключатели и розетки высокого качества;

- стиральная машина.

В отделке «Все включено» в наличии готовая кухня с гарнитуром и бытовой техникой - духовым шкафом, варочной панелью и вытяжкой. А в трехкомнатных квартирах есть встроенные посудомоечные машины.

Как все выглядит в жизни, можно увидеть благодаря рум-туру или лично, записавшись на просмотр шоурума по телефону 203-000.

Ставка распространяется на квартиры в готовых сданных домах, значит, оформить сделку и переехать удастся за несколько дней.

Проекты ГК «Территория жизни» - это полноценные готовые жилые комплексы с современной инфраструктурой. Дворовые пространства, детские и спортивные площадки, зоны для отдыха - именно они становятся причиной выбора квартир от ведущего застройщика региона.

Забронировать жилье в динамично развивающемся ЖК по выгодной цене можно уже сейчас, позвонив по номеру 203-000 или заполнив форму на сайте.

Подробности о проектах расскажут в офисах продаж. Менеджеры проконсультируют, предложат лучшие решения и помогут заключить сделку мечты.

Адреса офисов:

- ул. 65-летия Победы, 29. Режим работы: 9:00 - 21:00;

- ул. Яшиной, 12. Режим работы: 9:00 - 21:00.

* Ставка 4,8% предоставляется ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» (440000, г. Пенза, ул. Гладкова, д. 3. тел. (8412) 68-68-10, е-mail: aik.penza@yandex.ru. ОГРН 11665835061039, ИНН 5836677926, КПП 583601001) в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев при приобретении готового жилья у застройщика - партнера при первоначальном взносе от 20,1% стоимости кредитуемого жилого помещения.

Минимальная сумма кредита - 300 тыс. рублей. Максимальный размер кредита - до 6 млн рублей. Валюта - рубль РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 6 лет, либо с установленной категорией «ребенок-инвалид», либо двоих или более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 6 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей.

Ставка 4,8% предоставляется при оформлении обязательного страхования жизни и здоровья заемщика. ПСК - 4,8%-17%. В акции участвуют объекты, расположенные по адресам: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 11, ул. Яшиной, 2, 4, 6, 8. Объекты введены в эксплуатацию. Подробности - по телефону 8 (8412) 28-25-70.

** Расчет произведен для 3-комнатной квартиры площадью 72,3 кв. м в строении № 20 (2-й этап) ЖК «Лугометрия».

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