Пензенских детей хотят отправлять в пансионат «Приморский» круглый год

26.09.2024 | 09:14

В Пензенской области подвели итоги летней оздоровительной кампании. Всеми формами отдыха удалось охватить 120 500 детей.

В регионе работали 358 лагерей, в их числе 16 загородных, 319 - с дневным пребыванием, 22 - труда и отдыха, 1 палаточный.

Также бесплатные путевки предоставили более 1 000 ребят из семей участников СВО, отметили в пресс-службе регионального правительства.

Инклюзивные смены организовали в санатории «Надежда», лагере «Солнечная долина» и пансионате «Приморский» в селе Кабардинка Краснодарского края.

Вопрос с последним обсуждается. Губернатор поручил сделать отдых в пансионате круглогодичным. Для этого нужно обеспечить здание отоплением.

Ранее стало известно, что «Приморский», как и санаторий «Тарханы» (Пятигорск) должны стать государственными бюджетными учреждениями.

«Это (смена статуса. - Прим. ред.) не позволит больше никому и никогда протянуть туда руки и их куда-то продать на сторону, обанкротить или что-то с ними сделать», - пояснил глава региона.