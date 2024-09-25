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Общество

В 1-м и 3-м проездах Лобачевского станет светлее до конца осени

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В Пензе появилось освещение на улицах Долгой, Большой Арбековской и Антонова. Скоро оно заработает и в 1-м и 3-м проездах Лобачевского.

На Долгой подрядчик протянул линии электропередачи, установил 36 опор и смонтировал 44 светильника между остановками «Магазин» и «Пристань», сообщил на своих страницах в соцсетях глава Пензы Александр Басенко.

На Большой Арбековской специалисты проложили кабель, установили 37 опор и 30 светоточек от 1-го Онежского проезда до 1-го Виражного.

На Антонова стало светло на участке от дома № 47 до дома № 5р в районе детского сада «Мозаика». Там установили 13 фонарей.

В 1-м и 3-м проездах Лобачевского станет светлее до конца осени

В 1-м и 3-м проездах Лобачевского смонтировали 15 опор и 6 светильников, протянули 409 метров воздушных линий электропередачи. Работы завершат текущей осенью.

Не всем горожанам нравится, как обустраивается освещение: новые опоры бетонные, а линии электропередачи - воздушные. «Вот хочется спросить: вы что там, совсем не задумываетесь о прогрессе? Почему бы не перенимать опыт ОАЭ, например? Столбы металлические, а провода - спрятанные в земле. Вот даже смотришь на фото столбов и не понимаешь: такая махина держит кусок трубы - ни эстетики, ни красоты, прошлый век», - написал Ренат Б. во «ВКонтакте».

В управлении ЖКХ ответили, что в целом идею с подземными линиями считают правильной, но ее реализация затруднительна. «Строительство воздушных линий электропередачи осуществлялось десятки лет. Переустройство инженерных сетей требует колоссальных затрат», - пояснили в управлении.

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Источник — фото из TG-канала Александра Басенко
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