Сетевое издание|18+|Вторник|24 сен 2024|10:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Коммунальщики ответили на вопрос о высадке деревьев на набережной Суры

Печать
Telegram

Пензячка Екатерина попросила высадить деревья и кустарники на набережной Суры. По мнению женщины, там нужны крупномеры.

«Не 1-2-летние веточки, которые скосят вместе с травой, как случилось с кустиками около лавочек над остановкой перед переехавшим краеведческим музеем», - отметила горожанка в чате телеграм-канала PenzaInform.

Ее мнение поддержала другая пензячка. «Такой лысой набережной еще поискать!» - высказалась она.

На сообщения женщин ответил представитель управления ЖКХ города.

«В осенний период времени планируется посадка зеленых насаждений на территории набережной», - написал он.

Какие именно деревья появятся у Суры, не указывается.

23 сентября на набережной начали работы по подготовке основания под постамент для арт-объекта «Олень и оленята» в стиле абашевской игрушки. Вес самой крупной фигуры составит около 700 кг, высота порядка трех метров. Композицию должны окрасить в цвет обожженной глины.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте