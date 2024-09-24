Коммунальщики ответили на вопрос о высадке деревьев на набережной Суры

24.09.2024 | 09:38

Пензячка Екатерина попросила высадить деревья и кустарники на набережной Суры. По мнению женщины, там нужны крупномеры.

«Не 1-2-летние веточки, которые скосят вместе с травой, как случилось с кустиками около лавочек над остановкой перед переехавшим краеведческим музеем», - отметила горожанка в чате телеграм-канала PenzaInform.

Ее мнение поддержала другая пензячка. «Такой лысой набережной еще поискать!» - высказалась она.

На сообщения женщин ответил представитель управления ЖКХ города.

«В осенний период времени планируется посадка зеленых насаждений на территории набережной», - написал он.

Какие именно деревья появятся у Суры, не указывается.

23 сентября на набережной начали работы по подготовке основания под постамент для арт-объекта «Олень и оленята» в стиле абашевской игрушки. Вес самой крупной фигуры составит около 700 кг, высота порядка трех метров. Композицию должны окрасить в цвет обожженной глины.