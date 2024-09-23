Прогноз на 24 сентября: температура будет меняться от 0 до 21 градуса

23.09.2024 | 21:00

По данным Приволжского УГМС, во вторник, 24 сентября, в Пензенской области снова будет малооблачно и без осадков.

Прогнозируется юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

В ночь на вторник столбик термометра опустится до 0...+5 градусов. Местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1...-4.

В дневное время за окном будет +16...+21, а к ночи снова резко похолодает: +1...+6, местами заморозки до -1...-3 градусов.

В народном календаре 24 сентября - Федорины вечерки. На Руси отмечали, что в это время обычно идут дожди, и называли его третьей встречей осени. «Всякое лето кончается, осень начинается», - говорили в народе. Верили: если до Федоры летают пчелы, зима будет поздней.