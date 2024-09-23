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Общество

Пензенцы съели более 10 тонн самсы и плова за сентябрь

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Пензенская сеть магазинов продолжает месяц восточной кухни. От одних названий сердце гурмана начинает биться быстрее: лагман, бозбаш, элеши, кебаб, а еще плов, фаршированные баклажаны и арабская пита.

Что это такое и с чем это едят, объяснила шеф-повар сети «Караван» Екатерина Проворнова.

«Весь сентябрь мы радовали любителей гастрономических удовольствий блюдами восточной кухни. В итоге за неполный месяц жители Пензенской области съели более 10 тонн плова по-восточному, турецких булочек элеш и самсы. Огромной популярностью пользуется и суп бозбаш, пришедший к нам из кавказской кухни», - рассказала Екатерина Проворнова.

Для супа бозбаш берут говядину, томаты в собственном соку, нут, болгарский перец, овощи и специи. Легкий сливочный вкус кушанью дает масло, которое добавляют при пассировке овощей. Таким знатным супом теперь угощают не только на Кавказе, но и в Пензе.

Пензенцы съели более 10 тонн самсы и плова за сентябрь

Настоящий плов по-восточному готовят в казане, используя говядину, нут, морковь, лук, чеснок, барбарис и специи.

«Секрет вкусного плова - в правильных пропорциях. Не жалеть мяса, выбрать правильный рис, не забыть про зирвак - и тогда получится тот самый вкус», - отметила Екатерина Проворнова.

Пензенцы съели более 10 тонн самсы и плова за сентябрь

Хитом стали турецкие мини-пирожки элеши. Мясо для них не пропускают через мясорубку, а рубят вручную. Элеши есть двух видов: с говядиной и с курицей. В начинку также добавляют немного картофеля и сливочного масла.

Попробовать эти и другие блюда восточной кухни можно в сети магазинов «Караван». Устроить застолье в восточном стиле поможет сервис доставки «Торнадо» - все, что нужно, привезут на дом.

Реклама. Заказчик - ООО «Торнадо».

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