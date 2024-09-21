В Пензе на день закроют для транспорта часть ул. 65-летия Победы

21.09.2024 | 11:03

В среду, 25 сентября, в Пензе перекроют для движения участок дороги на улице 65-летия Победы.

Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ.

Как пояснили в ведомстве, мера необходима в связи с проведением монтажных работ на автозаправочном комплексе «Роснефть».

Водителям следует учитывать это обстоятельство при выборе маршрута.

19 сентября в областном центре перекрыли движение по улице Максима Горького. На следующее утро центр города встал в пробках, из-за того что многие водители оказались не в курсе изменений.