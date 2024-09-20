В Пензенской области отец вернул дочь, отправленную в приют

20.09.2024 | 11:25

К уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой обратился отец девочки с просьбой о помощи в ее возвращении.

Оказалось, что ребенок рожден в фактически брачных отношениях, но юридически отцовство оформлено не было. Мать умерла, и дочь отправили в социальный приют.

Мужчине разъяснили, как решить вопрос через суд. Сотрудники аппарата детского омбудсмена сопровождали процесс.

В итоге исковое требование об установлении отцовства было удовлетворено, решение вступило в законную силу. Девочку передали отцу, который переоформил свидетельство о рождении ребенка.

«Ситуация, когда своевременно не оформляются родительские права, к сожалению, не единична. Родители не задумываются над вопросом о возможных негативных для ребенка последствиях своего бездействия», - предупредила Елена Столярова.

Она призвала родителей своевременно узаконивать отношения в интересах детей.