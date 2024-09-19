В 2025 году в Пензе планируют изменить маршрут троллейбусов № 9

19.09.2024 | 17:00

В схему движения троллейбусов № 9 планируется ввести изменения, но только в 2025 году. Об этом сообщил представитель минцифры, отвечая на вопросы горожан в телеграм-канале PenzaInform.

«В целях улучшения транспортного обслуживания жителей мкр. «Запрудный» планируется направить движение троллейбусов маршрута № 9 с ул. Стасова до остановки «Библиотека» (проспект Строителей) в 2025 году», - уточнил специалист.

Вот только пензенцы, спрашивая о продлении маршрута, имели в виду другое. В декабре 2023 года министр цифрового развития, транспорта и связи Сергей Балакин рассказывал, как изменятся маршруты общественного транспорта в Пензе, и упомянул, что троллейбусы № 9 поедут от улицы Клары Цеткин до городской больницы № 4.

Поэтому свежий ответ минцифры горожан удивил: «Зачем 9-й маршрут пускать в Запрудный? Туда и так едет почти весь транспорт. В том числе 6-й и 105-й троллейбусы, которые ходят чаще, чем 9-й. Заторов будет все больше и больше», «Собирались продлить маршрут 9-го троллейбуса до больницы. Видимо, забыли», «Планировали продлить маршрут 9-го троллейбуса до горбольницы № 4. Это всего на одну остановку. Передумали?», «Да Запрудный - **** (неважен. - Прим. ред.), больничка на Шуисте нужнее. Там всего 400 метров проехать до больницы, что мешает?»

Тогда же, в декабре, Сергей Балакин сообщил, что троллейбусы № 6 поедут на улицу Кижеватова. Так и случилось - с 1 июля 2024 года.