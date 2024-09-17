В Пензе троллейбусы № 9 и 105 не вернулись на ул. Циолковского

17.09.2024 | 18:11

Улицу Циолковского в Пензе после ремонта тепломагистрали открыли для движения транспорта 16 сентября, но троллейбусы № 9 и 105 на нее не вернулись даже 17-го, жалуются горожане.

«Министерство транспорта, с какого числа планируете пустить троллейбусы по ул. Циолковского?» - таким был один из первых комментариев под публикацией новости об открытии дороги в телеграм-канале PenzaInform.

Представитель областного министерства цифрового развития, транспорта и связи ответил, что движение восстановлено. Однако оказалось, что информация не соответствует действительности.

«Как восстановлено, если сегодня троллейбусы 105 и 9 ехали через магазин «Василек»? С какого числа троллейбусы 105 и 9 будут ездить через Заводской район???» - удивилась жительница Пензы 16 сентября.

«Сегодня утром и 105-й, и 9-й также едут по проспекту Победы. Когда уже решится вопрос? Депутаты и начальники, прокатитесь сами в 8 утра и в 5 вечера на 70-м автобусе через Заводской район, может, тогда что-то поменяется?», «Как вы пишете «восстановлено»? Если 105-й и 9-й троллейбусы в Заводской не заезжают», «Почему вы говорите неправду жителям Заводского района? Движение транспорта на 13:40 17 сентября по ул. Циолковского не восстановлено. Троллейбусы там не ходят. Никакие. А вы написали, и люди утром стояли на остановках и ждали транспорт!» - возмутились пензенцы 17 сентября.

В министерстве отреагировали на обращения горожан и извинились за неверные данные, поступившие в ведомство от перевозчиков.

«В настоящее время движение троллейбусных маршрутов № 9, 105 осуществляется по проспекту Победы. Официальная информация по завершению дорожных работ по ул. Циолковского в Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области не поступала. Движение будет восстановлено после окончания ремонтных работ», - указал представитель ведомства в 17:09 вторника, 17 сентября.

«Т Плюс» отчиталась о завершении капитального ремонта тепломагистрали и открытии движения в 10:29 16-го.