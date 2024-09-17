Общество

Суд обязал администрацию Кузнецка ликвидировать свалку

Печать
Telegram

Прокурор Кузнецка подал в суд иск на администрацию города из-за того, что на муниципальной земле вдоль улиц Хвалынской и Урицкого до трассы М-5 «Урал» образовалась свалка площадью более 150 кв. м.

По обеим сторонам дороги складируют полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, поролон, отработанные шины и другие отходы.

При рассмотрении дела было установлено, что в июне этого года органу местного самоуправления уже внесли представление о ликвидации свалки, однако оно не было исполнено.

Прокурор просил признать незаконным бездействие администрации Кузнецка и обязать организовать мероприятия по ликвидации свалки. Суд удовлетворил исковые требования.

«На орган местного самоуправления возложена обязанность в срок до 31 августа 2025 года организовать мероприятия по ликвидации несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов», - сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети