Суд обязал администрацию Кузнецка ликвидировать свалку

17.09.2024 | 09:35

Прокурор Кузнецка подал в суд иск на администрацию города из-за того, что на муниципальной земле вдоль улиц Хвалынской и Урицкого до трассы М-5 «Урал» образовалась свалка площадью более 150 кв. м.

По обеим сторонам дороги складируют полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, поролон, отработанные шины и другие отходы.

При рассмотрении дела было установлено, что в июне этого года органу местного самоуправления уже внесли представление о ликвидации свалки, однако оно не было исполнено.

Прокурор просил признать незаконным бездействие администрации Кузнецка и обязать организовать мероприятия по ликвидации свалки. Суд удовлетворил исковые требования.

«На орган местного самоуправления возложена обязанность в срок до 31 августа 2025 года организовать мероприятия по ликвидации несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов», - сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.