Кузнечане отметят День города гуманитарным сбором для нужд СВО

16.09.2024 | 18:34

Кузнечане активно помогают участникам специальной военной операции, регулярно отправляют в зону боевых действий гуманитарные грузы, посылки и даже технику. Отметить 244-летие города местным жителям предложат в том же ключе.

«На День города надо обязательно, чтобы у нас были организованы гуманитарные мероприятия. Организуем сбор. Здесь быть в стороне никак нельзя. Ситуация сложная, надо, чтобы это доходило до всех, а День города, где будут тысячи людей, - то мероприятие, когда вся эта агитация будет носить предельно конкретный характер», - отметил глава Кузнецка Сергей Златогорский на совещании в понедельник, 16 сентября.

Празднование очередной годовщины со дня основания города запланировано на 21 сентября. Торжественное открытие мероприятия на центральной площади назначено на 14:00.

Предусмотрена работа нескольких развлекательных зон, точек фастфуда и аттракционов, выставка мототехники, кованых изделий, домашних питомцев, мастер-класс кузнечного дела, праздник рукавичек и многое другое.

«В 17:00 на центральной площади начнется вечерняя программа. Ее откроет выступление хореографического ансамбля «Раздолье». В 18:00 начнется концерт ведущих исполнителей и творческих коллективов города. В 20:00 выступит саратовская группа «Любители этого дела», в 21:00 - кавер-группа ThePlayers из Самары», - рассказали ранее в пресс-службе администрации Кузнецка.