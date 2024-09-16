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Общество

Кузнечане отметят День города гуманитарным сбором для нужд СВО

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Кузнечане активно помогают участникам специальной военной операции, регулярно отправляют в зону боевых действий гуманитарные грузы, посылки и даже технику. Отметить 244-летие города местным жителям предложат в том же ключе.

«На День города надо обязательно, чтобы у нас были организованы гуманитарные мероприятия. Организуем сбор. Здесь быть в стороне никак нельзя. Ситуация сложная, надо, чтобы это доходило до всех, а День города, где будут тысячи людей, - то мероприятие, когда вся эта агитация будет носить предельно конкретный характер», - отметил глава Кузнецка Сергей Златогорский на совещании в понедельник, 16 сентября.

Празднование очередной годовщины со дня основания города запланировано на 21 сентября. Торжественное открытие мероприятия на центральной площади назначено на 14:00.

Предусмотрена работа нескольких развлекательных зон, точек фастфуда и аттракционов, выставка мототехники, кованых изделий, домашних питомцев, мастер-класс кузнечного дела, праздник рукавичек и многое другое.

«В 17:00 на центральной площади начнется вечерняя программа. Ее откроет выступление хореографического ансамбля «Раздолье». В 18:00 начнется концерт ведущих исполнителей и творческих коллективов города. В 20:00 выступит саратовская группа «Любители этого дела», в 21:00 - кавер-группа ThePlayers из Самары», - рассказали ранее в пресс-службе администрации Кузнецка.

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